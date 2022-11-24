Байден намерен пройти плановый медосмотр до конца 2022 года
Вашингтон, 24 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден до конца 2022 года завершит прохождение регулярного медицинского осмотра, об этом он сообщил журналистам 24 ноября.
Gage Skidmore
Джо Байден
Часть осмотра уже пройдена, к концу года будут получены полные результаты, рассказал 80-летний политик.
Ранее пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что результаты медосмотра Байдена в 2022 году будут обнародованы и что в настоящее время президент США здоров.