Лиссабон, 24 ноября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забившим голы на пяти чемпионатах мира.

Fifa.com Криштиану Роналду

В матче против сборной Ганы 24 ноября Роналду забил один из трех голов своей команды. Португалия выиграла со счетом 3:2.

После первого тура сборная Португалии занимает первое место в своей группе, где помимо Ганы соперничает также с командами Южной Кореи и Уругвая.