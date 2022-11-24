Вашингтон, , 21:34 — REGNUM В США третий год подряд количество массовых расстрелов превышает 600, сообщает 24 ноября The Hill со ссылкой на некоммерческую организацию Gun Violence Archive.

Стрельба в США Скриншот страницы ntv.ru

За 2022 год в США произошло уже 609 массовых расстрелов, в результате которых погибли четыре или более человек, не считая нападавшего. Организация отмечает, что с такими темпами к концу года в США данное число достигнет 675.

Напомним, что в прошлом году в Штатах произошло 690 массовых расстрелов, в 2020 году — 610, а в 2019 году — 417.

В начале этой недели пять человек были убиты в результате массовой стрельбы в ночном клубе Club Q в Колорадо-Спрингс. Еще шесть человек были убиты в среду в магазине Walmart в штате Вирджиния.

С учетом последних жертв, общее число смертей от насилия с применением огнестрельного оружия в США в этом году достигло 39 816.

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