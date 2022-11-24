Херсон, 24 ноября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Слухи о найденных в Херсонской области после ухода ВС РФ с части территории региона телах 432 мирных жителей лживы, заявил 24 ноября советник врио губернатора Александр Малькевич.

Пресс-служба ОП РФ Александр Малькевич

Александр Малькевич «Bild, немецкие «как бы журналисты», ссылаясь на источники в СБУ, рассказывают, что обнаружено 432 тела мирных жителей».

Отметив, что сбываются прогнозы о том, что киевский режим «планирует Бучу 3.0 или Бучу 4.0», Малькевич в интервью ТАСС назвал информацию, растиражированную западной прессой, скоординированным вбросом.