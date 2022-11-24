Ереван, , 21:16 — REGNUM Для завершения конфликта на территории б. УССР необходимо сесть за стол переговоров, однако проведению этих переговоров препятствуют те, кто совершенно в них не заинтересован. Об этом заявил 24 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо выставить [киевский режим] и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят идти ни на какие мирные переговоры. У них, у американцев (они там рулят через поляков), опасность одна: ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что у них уже будет жарко. Вот их подход», — приводит слова Лукашенко БелТА.

«Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально — развернуть такую войну на таком фронте», — резюмировал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предположил, что США также могут стоять за казнью российских военных боевиками киевского режима, кадры которой распространились по интернету. Кроме того, белорусский лидер призвал Киев остановиться — по словам Лукашенко, в противном случае киевский режим будет полностью уничтожен.

Напомним, что 24 ноября представитель генштаба ВСУ Алексей Громов заявил о готовности 10-15 тыс. белорусских военнослужащих принять участие в российской специальной военной операции на территории б. УССР.