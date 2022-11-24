Тбилиси, 24 ноября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Грузинское общественное движение «Сила народа» опубликовало обращение, в котором осветило взаимоотношения президента Грузии Саломе Зурабишвили с посольством США в Тбилиси, сообщает 24 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

По словам членов «Силы народа», посольство «завербовало» Зурабишвили в обмен на продвижение по службе её детей.

«Зурабишвили стала любимицей посольства через три года после того, как стала президентом, это хорошо известно общественности. Для Зурабишвили, которая за первые три года не заслужила ни одного достойного визита и даже одного достойного появления в международных СМИ, сейчас дверь к любому высокопоставленному иностранному политику и средству массовой информации открыта. Недавно Дэвид Крамер [экс-помощник госсекретаря США], известный сторонник грузинского радикализма, заявил, что президент должна играть роль лидера в политических процессах. Однако тот же Крамер активно участвовал в кампании против Зурабишвили во время президентских выборов 2018 года и публично не одобрял её заявления», — говорится в обращении.

«Сила народа» подчеркнула, что первые три года после своего избрания на пост президента Зурабишвили «не управлялась» из американского посольства. Мало того, на протяжении всей предвыборной кампании она подвергалась «открытым нападкам» как со стороны радикальной оппозиции, так и её средств массовой информации, а также со стороны неправительственных организаций и других «внутренних или внешних партнёров» посольства США. В частности, глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия назвал Зурабишвили «резидентом России» и высказался о ней крайне нецензурно, на что ни одна из неправительственных организаций, занимающихся правами женщин, не сделала ни одного официального критического заявления.

«Точно так же они ненавидели её и в течение следующих трёх лет. Однако по прошествии трёх лет, когда они не смогли сменить правительство «Грузинской мечты» и требовалось мобилизовать все возможные ресурсы для укрепления своих позиций, посольство решило переманить Зурабишвили на свою сторону и легко добилось своей цели. По-видимому, материнский инстинкт сыграл особую роль в решении Зурабишвили, и она не смогла устоять перед искушением дать обоим детям возможность быстрого служебного продвижения. Естественно, соблазн встречи с высокопоставленными политиками и широкое освещение в международных СМИ сыграли не менее важную роль в её решении. Всё указывает на то, что Зурабишвили либо полностью подчиняется любому запросу посольства, либо она находится в шаге от оформления такого подчинения. Если она помилует Гварамию и Михаила Саакашвили, то станет ясно, поступила ли она, наконец, на службу иностранному государству. Мы хотим оставить небольшую надежду на то, что в Саломе Зурабишвили проснутся гены её великих предков и она не будет так откровенно противостоять интересам своей страны», — говорится в обращении «Силы народа».

Напомним, что общественное движение «Сила народа» было создано депутатами парламента, покинувшими правящую партию «Грузинская мечта». Движение отличается резкими заявлениями в адрес посольства США в Тбилиси, которое оно обвиняет во вмешательстве во внутренние дела Грузии.