Москва, , 20:52 — REGNUM Ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2023–2025 годы были изысканы необходимые средства для выполнения социальных обязательств в новых регионах России и для восстановления их инфраструктуры, заявил 24 ноября в интервью телеканалу «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о «больших деньгах», отметил Силуанов без дополнительных подробностей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2023–2025 годы.

Работа продолжится и после принятия документа, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная дума приняла постановление, где обозначила задачи, решение которых необходимо найти в ходе исполнения бюджета», — сказал он.