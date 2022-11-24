Минск, , 20:38 — REGNUM Расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ был нужен для эскалации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Александр Лукашенко President.gov.by

По его словам, американцы «за одно место» держат киевский режим. Эскалация выгодна США, и боевики сделали, что могли, чтобы ещё раз вызвать гнев у русских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ расстреляли российских военнопленных — не менее 11 человек — на территории ЛНР. Видео с этой расправой попало в интернет неделю назад.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР назвали циничными попытки Киева оправдать расстрел российских военных