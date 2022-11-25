Москва, , 07:00 — REGNUM В Москве завершён первый этап благоустройства возле станции метро «Нижегородская». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, удалось улучшить транспортную и пешеходную доступности пространств. «В этом году сделали удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде», — отметил Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства убрали под землю воздушные линии, обустроили дополнительную ливневую канализацию, привели в порядок тротуары. Кроме того, оборудованы «лежачие полицейские», установлены 35 фонарей и 10 опор контрастного освещения на пешеходных переходах, на прилежащих территориях высажены деревья, разбили газон.

«За год обновили 8,4 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, организовали парковку, для пассажиров общественного транспорта поставили современный остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

В 2023 году работы по благоустройству в районе станции БКЛ «Нижегородская» продолжатся.