Херсон, 24 ноября 2022, 20:20 — REGNUM Не менее ста мирных жителей Херсона убили боевики ВСУ, сообщил 24 ноября советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Александр Малькевич
Александр Малькевич
(сс) SERGEY MINNIGALIN

«Сейчас, по нашей информации, к сожалению, как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день», — рассказал он в интервью ТАСС.

Он также сообщил, что в Херсоне бандеровцы создают «группы зачистки», включающие иностранных наемников, сотрудников СБУ.

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