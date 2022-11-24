Херсон, , 20:20 — REGNUM Не менее ста мирных жителей Херсона убили боевики ВСУ, сообщил 24 ноября советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Александр Малькевич (сс) SERGEY MINNIGALIN

«Сейчас, по нашей информации, к сожалению, как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день», — рассказал он в интервью ТАСС.

Он также сообщил, что в Херсоне бандеровцы создают «группы зачистки», включающие иностранных наемников, сотрудников СБУ.

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