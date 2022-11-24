Минск, 24 ноября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Европарламент 24 ноября большинством голосов утвердил резолюцию, в которой осуждаются «нарушения прав человека в Белоруссии».

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Кроме того, депутаты в той же резолюции осудили и решение Белоруссии участвовать в проведении военной спецоперации России посредством предоставления своей территории.

Европарламент «выразил свою поддержку» неонацистам — «белорусским добровольцам», которые сражаются на территории б. УССР на стороне ВСУ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несет равную с руководителями Россию «ответственность за военные преступления» и «должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом», сказано также в заявлении.

Все решения Европарламента носят рекомендательный характер.