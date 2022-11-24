Вашингтон, 24 ноября 2022, 20:08 — REGNUM Вопрос введения Европейским союзом потолка цен на нефть сегодня, 24 ноября, решить не удалось, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, возможно, министры энергетики стран ЕС возобновят обсуждение завтра, 25 ноября. А пока консенсус не достигнут.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что одним странам ЕС потолок цен на нефть ниже уровня $70 видится слишком низким, другим — наоборот.
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