Вашингтон, 24 ноября 2022, 20:08 — REGNUM Вопрос введения Европейским союзом потолка цен на нефть сегодня, 24 ноября, решить не удалось, сообщает Bloomberg.

Нефть
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников агентства, возможно, министры энергетики стран ЕС возобновят обсуждение завтра, 25 ноября. А пока консенсус не достигнут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одним странам ЕС потолок цен на нефть ниже уровня $70 видится слишком низким, другим — наоборот.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: переговоры о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик