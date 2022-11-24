Вашингтон, 24 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Вопрос введения Европейским союзом потолка цен на нефть сегодня, 24 ноября, решить не удалось, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источников агентства, возможно, министры энергетики стран ЕС возобновят обсуждение завтра, 25 ноября. А пока консенсус не достигнут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одним странам ЕС потолок цен на нефть ниже уровня в $70 видится слишком низким, другим — наоборот.