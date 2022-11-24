Хмельницкий, Бывш. УССР, 24 ноября 2022, 20:04 — REGNUM Хмельницкая АЭС подключила первый энергоблок к энергосистеме, сообщил 24 ноября областной администрации Сергей Гамалей.
23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.
Сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС из-за резкого падения уровня потребления.
Восстановительные работы начались вечером 23 ноября.