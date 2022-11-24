Хмельницкий, Украина, 24 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Хмельницкая АЭС подключила первый энергоблок к энергосистеме, сообщил 24 ноября глава областной администрации Сергей Гамалей.

Валерий1970 Хмельницкая АЭС

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.

Сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС из-за резкого падения уровня потребления.

Восстановительные работы начались вечером 23 ноября.