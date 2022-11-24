Мелитополь, 24 ноября 2022, 20:06 — REGNUM Взрывы в Мелитополе, раздавшиеся вечером 24 ноября, — результат работы российской ПВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ПВО
ПВО
Mil.ru

«Город под надёжной защитой Русской Армии!», — пишет Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о звуках взрывов в Мелитополе сообщил ряд телеграм-каналов.

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