Рогов: взрывы в Мелитополе — работа российских систем ПВО
Российский общественник сообщил о работе российской ПВО в Мелитополе
Мелитополь,
24 ноября 2022, 20:06 — REGNUM Взрывы в Мелитополе, раздавшиеся вечером 24 ноября, — результат работы российской ПВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Город под надёжной защитой Русской Армии!», — пишет Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о звуках взрывов в Мелитополе сообщил ряд телеграм-каналов.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Мелитополе прогремели взрывы
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.