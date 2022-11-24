Рогов: взрывы в Мелитополе — работа российских систем ПВО
Российский общественник сообщил о работе российской ПВО в Мелитополе
Мелитополь, 24 ноября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Взрывы в Мелитополе, раздавшиеся вечером 24 ноября, — результат работы российской ПВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Mil.ru
ПВО
«Город под надёжной защитой Русской Армии!», — пишет Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о звуках взрывов в Мелитополе сообщил ряд телеграм-каналов.