Мелитополь, 24 ноября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Взрывы в Мелитополе, раздавшиеся вечером 24 ноября, — результат работы российской ПВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Mil.ru ПВО

«Город под надёжной защитой Русской Армии!», — пишет Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о звуках взрывов в Мелитополе сообщил ряд телеграм-каналов.