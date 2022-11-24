Суд признал Зиявудина Магомедова виновным в организации преступного сообщества и крупных хищениях

Москва, , 19:53 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал основателя группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова виновным в организации преступного сообщества и в ряде других преступлений. Приговор Магомедову и другим проходящим по тому же делу лицам начал зачитываться 24 ноября, сообщает Business FM.

Мещанский суд Москвы Mos.ru

Миллиардер также обвиняется в хищениях в особо крупном размере. Согласно приговору суда, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы организовали преступное сообщество, а Артур Максидов, Сергей Поляков и Роман Грибанов участвовали в нём с целью совершения различных преступлений финансового характера. Общая сумма хищений составила 11 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы были арестованы весной 2018 года. Прокуратура требует приговорить Зиявудина Магомедова к 24, а Магомеда Магомедова — к 21 году лишения свободы. Речь в деле идёт о хищениях при строительстве ряда крупных инфраструктурных и спортивных объектов. Оглашение приговора не окончено, оно продлится завтра, 25 ноября.