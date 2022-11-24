Берлин, 24 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Группа из пяти человек напала на двоих русскоговорящих в Берлине, пишет 24 ноября Junge Welt.

Ivan Bandura Украинцы на демонстрации

Один из тех, на кого напали, рассказал, что его избили, когда он со своим собеседником ждал такси. Вероятно, услышав разговор по-русски, бандиты напали на них.

Потерпевший уточнил, что бандиты держали флаг жёлто-голубого цвета. Нападение произошло возле ресторана в районе Фридрихсхайн.