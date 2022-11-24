Байден заявил, что Белый дом ведет переговоры по предотвращению забастовки железнодорожников

Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена участвует в переговорах по предотвращению забастовки работников железнодорожной отрасли, которая может значительно подорвать американскую экономику, но сам Байден пока не принимал непосредственного участия в решении этого вопроса. Об этом 24 ноября сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента.

Джо Байден

Американский лидер сделал данное заявление, выступая перед репортерами возле пожарной станции на острове Нантакет, штат Массачусетс. Однако он отказался сообщить подробности, сославшись на то, что они пока только на «середине».

«Моя команда поддерживает связь со всеми сторонами… и я пока не принимал непосредственного участия», — сказал Байден.

Напомним, общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, в случае если хотя бы один из 12 профсоюзов не придёт к соглашению с крупнейшими корпорациями отрасли. В случае забастовки, по оценкам CNN, может остановиться около 30% грузовых перевозок в стране, что крайне отрицательно скажется на экономике.

На сегодняшний день восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным СМИ, три профсоюза уже отвергли условия, предложенные во временном соглашении и готовятся выйти на забастовку.

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