Москва, , 19:28 — REGNUM Вооружённые силы и предприятия оборонно-промышленного комплекса должны вести тесную совместную работу с учетом выполнения гособоронзаказа, заявил 24 ноября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС президент России Владимир Путин.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, президент в ходе своего выступления также поручил обеспечить как количественный, так и качественный рост поставок в вооруженные силы.

Экстраординарные меры вводить не планируется, для обеспечения потребностей армии необходима четкая координация между различными структурами, а также целевые задания со сроками поставок, отметил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, 10 ноября 2022 года президент поручил в четырёхдневный срок завершить определение целевого задания по обеспечению войск и иных формирований, принимающих участие в СВО.