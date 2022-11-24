Тбилиси, , 19:39 — REGNUM В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведённых МВД Грузии был задержан ряд лиц, причастных к незаконному обороту оружия, сообщает 24 ноября police. ge.

Оружие U.S. Customs and Border Protection

В общей сложности было арестовано семь человек в разных регионах страны, включая Тбилиси. У преступников было обнаружено значительное количество оружия, взрывных устройств и боеприпасов.

Изъяты револьверы, пистолеты, дробовики, винтовки, шесть ручных гранат, тротиловые шашки и сотни патронов.

Полицией возбуждены уголовные дела. Данные преступления предусматривают лишение свободы на срок от трёх до семи лет.