Мехико, 24 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Годовые потребительские цены в Мексике замедлились сильнее прогнозов в первой половине ноября, однако индекс базовой инфляции, который остается главной проблемой страны, превысил ожидания рынка, сообщает 24 ноября Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Согласно данным национального статистического агентства (INEGI), во второй половине ноября инфляция в Мексике достигла 8,14% в годовом выражении, что ниже показателя в 8,53% месяц назад.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что показатель составит 8,24%.

Последние данные по инфляции подкрепили ожидания, что местный центральный банк Banxico продолжит повышать процентные ставки.

«В целом общая инфляция в Мексике продолжает снижаться, но базовая инфляция остается стабильной, что продолжает беспокоить политиков», — рассказал главный экономист Pantheon Macroeconomics по Латинской Америке Андрес Абадиа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз, согласно которому в 2022 году рост экономики Мексики составит 2,1%, а в 2023 году — 1,2%.