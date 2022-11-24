Базовая инфляция в Мексике превысила ожидания в начале ноября
Базовая инфляция в Мексике в начале ноября превысила ожидания, ставки продолжают расти
Мехико, 24 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Годовые потребительские цены в Мексике замедлились сильнее прогнозов в первой половине ноября, однако индекс базовой инфляции, который остается главной проблемой страны, превысил ожидания рынка, сообщает 24 ноября Reuters.
Согласно данным национального статистического агентства (INEGI), во второй половине ноября инфляция в Мексике достигла 8,14% в годовом выражении, что ниже показателя в 8,53% месяц назад.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что показатель составит 8,24%.
Последние данные по инфляции подкрепили ожидания, что местный центральный банк Banxico продолжит повышать процентные ставки.
«В целом общая инфляция в Мексике продолжает снижаться, но базовая инфляция остается стабильной, что продолжает беспокоить политиков», — рассказал главный экономист Pantheon Macroeconomics по Латинской Америке Андрес Абадиа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз, согласно которому в 2022 году рост экономики Мексики составит 2,1%, а в 2023 году — 1,2%.