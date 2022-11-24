Москва, 24 ноября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу «внимательнее следить за возможными потерями». Соответствующее заявления Путин сделал в ходе конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Kremlin.ru Владимир Путин и Герман Греф

Представляя одного из участников конференции, Греф назвал его имя и фамилию — Семён Будённый, отметив, что он является родственником советского маршала. Однако сам участник мероприятия опроверг это. «Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — сыронизировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ заявил об ожесточённом соперничестве стран в сфере искусственного интеллекта. По словам Путина, по ряду параметров Россия опережает некоторые государства, однако усилия необходимо наращивать. «От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — сказал Путин.