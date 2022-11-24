Путин раскритиковал попытки ввести ограничения на стоимость нефти из России

Москва, , 19:21 — REGNUM Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В телефонном разговоре Владимир Путин ещё раз поздравил Мухаммеда Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака.

«Констатирован традиционно дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей», — говорится в сообщении.

Также Путин подчеркнул, что попытки ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России «противоречат принципам рыночных отношений» и «с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов».

Отмечается, что с обеих сторон дана положительная оценка совместной работы России и Ирака в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка.

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