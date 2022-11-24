Москва, 24 ноября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Качество поставок в вооружённые силы России должно быть повышено, заявил 24 ноября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Номенклатура поставок в вооруженные силы также должна быть увеличена, отметил Путин.

Президент подчеркнул, что никаких экстраординарных мер для обеспечения потребностей армии не требуется, но должна быть налажена скоординированная работа.

10 ноября 2022 года Владимир Путин поручил в четырёхдневный срок завершить определение целевого задания по обеспечению войск и других формирований, принимающих участие в специальной военной операции России.