Каракас, 24 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы и оппозиция страны 26 ноября возобновят политические переговоры спустя более года перерыва, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Норвегии.

Венесуэла

Норвегия, которая выступает посредником на переговорах, заявила, что стороны готовы подписать «частичное соглашение» по социальным вопросам.

Отмечается, что возобновление переговоров также сможет проложить путь к ослаблению нефтяных санкций США в отношении страны ОПЕК.

Ранее Штаты уже пообещали в случае переговоров выдать Chevron одобрение на увеличение добычи нефти в Венесуэле.