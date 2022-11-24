Крымск, Краснодарский край, , 19:10 — REGNUM Суд отказал в иске жителю Крымска, который полгода судился с женой и сыном за имущество. Узнав об этом, мужчина открыл стрельбу по людям, убил троих и тяжело ранил четвёртого, сообщает 24 ноября Readovka.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что судиться он начал в мае в Крымском районном суде. На 24 ноября суд назначил заседание, но утром вынес решение об отказе в иске истцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрелявшего звали Владимир Жиров. Он совершил самоубийства после бойни, которую он устроил возле ТЦ в Крымске.

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