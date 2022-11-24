Жертвами стрелка в Крымске стали три человека

Крымск, Краснодарский край, , 19:06 — REGNUM В результате стрельбы, открытой вечером 24 ноября в городе Крымске, погибли три человека, ещё один получил тяжёлое ранение. Об этом сообщил представитель полиции.

Убийство

«Около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации», — приводит ТАСС слова сотрудника МВД.

На этом стрелок не успокоился, выйдя на улицу, он продолжил вести огонь по людям, убив одного человека и тяжело ранив другого. Ранее сообщалось, что инцидент произошел у одного из торговых центров города Крымска Краснодарского края. Неизвестный вел стрельбу из длинноствольного оружия, прикрытого тканью.

Ряд СМИ сообщил, что он якобы в это день проиграл имущественный суд с сыном из-за квартиры и поссорился с бывшей женой. При этом, как пишет «КП» — Кубань», в зале суда мужчина оставался спокойным, а выйдя на улицу стал преследовать экс-супругу. Ей удалось забежать в торговый центр, где за женщину заступился один из посетителей, однако он стал жертвой стрелка.

После произошедшего стрелявший уехал домой к сыну и покончил с собой. По предварительным данным, супруга не пострадала. Известно, что по факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

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