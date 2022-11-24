Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани 24 ноября провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поздравил ас-Судани со вступлением в должность. Сторонами обсуждалась, в частности, работа в рамках «ОПЕК плюс».

«С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка», — сообщили в Кремле.

Кроме того, президент России и премьер Ирака обсудили попытки западных стран ограничить стоимость российской нефти. Такие ограничения могут привести к тяжелым последствиям для глобального рынка, отметил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, руководители стран ЕС проводят переговоры о введении потолка цен на российскую нефть, но пока не могут прийти к соглашению, камнем преткновения становится вопрос о верхней планке ограничений.

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