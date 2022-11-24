Крымск, Краснодарский край, , 18:53 — REGNUM Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ). Об этом 24 ноября сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«По предварительным данным, сегодня, находясь на ул. Синева в г. Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых, которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, фигурант… произвел выстрел в еще одного мужчину, убив его. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СКР по краю.

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