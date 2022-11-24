Депутат Госдумы Хинштейн рассказал подробности об устроившем стрельбу в Крымске

Москва, , 18:53 — REGNUM Стрельба в Крымске показывает, что курс государства на ужесточение оборота оружия — единственно правильный, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Er.ru

«Еще один пример, какие страшные последствия могут наступить, когда огнестрельное оружие оказывается в руках неадекватного владельца. Курс государства на ужесточение оборота оружия — единственно правильный!» — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что 62-летний Владимир Жиров, устроивший стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие.

«С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов Жиров не попадал», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Краснодарского края сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром «Славянский» в Крымске. Позднее в ГУ МВД по региону сообщили, что в результате происшествия погибли четыре человека, включая самого злоумышленника.