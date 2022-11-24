Москва, , 18:43 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину 24 ноября на выставке проектов в сфере искусственного интеллекта в Москве продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Послушав «Шольца», президент России отметил, что тот, «хоть и фейк, говорит правильные вещи, содержательные и глубокие».

Участники выставки рассказали Владимиру Путину о системе, позволяющей распознавать дипфейки. Президент заявил, что такими технологиями надо делиться, причем не только внутри страны, чтобы минимизировать ущерб для мировой экономики.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту заявил, что в ближайшие 10 лет в России необходимо обеспечить массовое внедрение этих технологий во все сферы жизнедеятельности.

В частности, все национальные проекты и госпрограммы должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, и это должно быть отражено в инвестиционных планах разработчиков, поручил президент.