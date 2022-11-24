Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева

Киев, , 18:41 — REGNUM Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева. Об этом 24 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева», — написал глава киевской горадминистрации в своем Telegram-канале.

Также Кличко поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.

Ранее киевский режим сообщил о готовности возобновить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры на территории б. УССР.

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