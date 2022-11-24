Кличко ждет Джонсона в Киеве с личным визитом
Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева
Киев,
24 ноября 2022, 18:41 — REGNUM Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева. Об этом 24 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.
Борис Джонсон
U.S. Department of State
«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева», — написал глава киевской горадминистрации в своем Telegram-канале.
Также Кличко поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.
Ранее киевский режим сообщил о готовности возобновить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры на территории б. УССР.
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История вопроса
Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР — информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан, прямо связана с бандеро-фашизмом и выдуманными национальными отличиями жителей б. УССР от граждан России. Антироссийская политика обострилась после т.н. цветных революций 2004 и особенно 2014 годов, когда к власти в соседней стране пришла группа олигархов, опирающихся на откровенно нацистские группировки и идеи. Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР легко переходит в антирусскую пропаганду, в которой русскоязычных граждан страны изображают в виде агентов Кремля, недочеловеков и т.д. Наиболее ярко проявилась в ходе силового подавления народных протестов на юго-востоке бывш. УССР против результатов государственного переворота в Киеве.