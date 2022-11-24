Киев, 24 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева. Об этом 24 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу [киевского режима] Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева», — написал глава киевской горадминистрации в своем Telegram-канале.

Также Кличко поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.

Ранее киевский режим сообщил о готовности возобновить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры на территории б. УССР.