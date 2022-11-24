История вопроса

В городе Крымск Краснодарского края 24 ноября 2022 года мужчина открыл на улице огонь из огнестрельного оружия у здания одного из торговых центров. В результате этого, по предварительным данным, погибли три человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Сам стрелявший совершил самоубийство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.