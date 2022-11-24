Крымск, Краснодарский край, 24 ноября 2022, 18:44 — REGNUM В автомобиле обнаружен труп человека, расстрелявшего людей возле ТЦ «Славянский» в Крымске (Краснодарский край), сообщает 24 ноября Readovka.
Очевидцы заявили, что он покончил с собой. Труп обнаружен в его собственном автомобиле. Машина припаркована в соседнем с ТЦ дворе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, устроенной в Крымске неизвестным. Он, по предварительной информации, застрелил трёх человек.
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