На Кубани неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Крымске

Крымск, Краснодарский край, , 18:32 — REGNUM В городе Крымске Краснодарского края неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Есть информация по крайней мере о двоих погибших, передает телеграм-канал Baza.

Стрельба Paul Wordingham

На видео, сделанного камерами видеонаблюдения у торгового центра «Славянский», мужчина, вооруженный длинноствольной винтовкой, стрелял по людям.

В прокуратуре сообщили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор, организована проверка. Устанавливаются причины произошедшего.

В местных СМИ и соцсетях сообщили, что причиной стрельбы, по предварительным данным, могла стать ссора с женой местного жителя Владимира Ж. Открыв огонь, он убил одного мужчину и покончил жизнь самоубийством.