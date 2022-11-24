ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Донецк,
24 ноября 2022, 18:24 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Об этом 24 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:12 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.