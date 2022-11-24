СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Донецк, , 18:24 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Об этом 24 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:12 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.

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