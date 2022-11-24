Будапешт, 24 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Новый шарф футбольного болельщика подарил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану его коллега из Словакии Эдуард Хегер. Фото он опубликовал 24 ноября в запрещённой в РФ соцсети.

Európa Pont Виктор Орбан

Шарф оформлен в национальных цветах Словакии. Глава словацкого правительства так прокомментировал свой подарок: «Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому сегодня подарил ему новый».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев был недоволен, когда Орбан появился на матче сборной Венгрии по футболу с греческими коллегами в шарфе с картой «Великой Венгрии».