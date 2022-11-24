The Daily Star: Apple может выкупить «Манчестер Юнайтед» за 7 млрд евро

Манчестер, Великобритания, , 18:09 — REGNUM Компания Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед» у действующих владельцев английского футбольного клуба Глейзеров за £ 5,8 млрд (€ 6,7 млрд). Об этом 24 ноября сообщает издание The Daily Star.

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Ранее братья Глейзеры согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед» по завышенной цене.

По информации источника, руководство Apple выразило заинтересованность в приобретении «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что у Apple нет опыта владения футбольными клубами, генеральный директор Тим Кук изучает возможность приобретения команды. Часть плана Кука состоит в том, чтобы построить новый стадион для «Манчестера», который бы считался лучшим в мире. На данный момент домашним стадионом «красных дьяволов» является «Олд Траффорд», трибуны которого вмещают более 74 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в приобретении «Манчестер Юнайтед» также заинтересован британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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