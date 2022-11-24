В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Александру Суворову
Одесса, Украина, 24 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе будет демонтирован, соответствующее решение принял 24 ноября исполком городского совета, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Памятник планируется «перенести», отметил депутат.
Также исполком утвердил ранее обсуждавшееся решение о демонтаже памятника Екатерине II.
Ранее в Одессе был демонтирован бюст Максима Горького.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение властей Одессы демонтировать памятники Суворову и Екатерине II, в ноябре 2022 года заявила, что киевский режим идет дорогой «диктатуры либерализма» и что на контролируемой Киевом территории «воцарился Швондер, управляющий Шариковыми».