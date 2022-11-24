Одесса, Украина, 24 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе будет демонтирован, соответствующее решение принял 24 ноября исполком городского совета, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Памятник планируется «перенести», отметил депутат.

Также исполком утвердил ранее обсуждавшееся решение о демонтаже памятника Екатерине II.

Ранее в Одессе был демонтирован бюст Максима Горького.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение властей Одессы демонтировать памятники Суворову и Екатерине II, в ноябре 2022 года заявила, что киевский режим идет дорогой «диктатуры либерализма» и что на контролируемой Киевом территории «воцарился Швондер, управляющий Шариковыми».