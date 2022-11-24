Москва, , 18:02 — REGNUM Законопроект о государственном фоновом мониторинге состояния вечной мерзлоты правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Вечная мерзлота © Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ

Создание государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты предлагается осуществить на базе наблюдательной сети Росгидромета в два этапа: I этап — «пилотный», II этап — «основной».

Первый этап реализации (запланирован на 2023 год) направлен на разработку методов и технологий мониторинга состояния вечной мерзлоты, проверку этих методов и технологий в Арктической зоне России. Пункты мониторинга расположены на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Северная Земля.

Второй этап реализации (запланирован на 2024–2025 годы) направлен на организацию государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на всей территории криолитозоны страны.

Для содержания созданной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты и реализации соответствующих полномочий Росгидромета потребуется 212,47 млн рублей в год (с последующей индексацией фонда оплаты труда федеральных государственных бюджетных учреждений). расходы планируется предусматривать в установленном порядке в составе государственной программы «Охрана окружающей среды».

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