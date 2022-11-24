Киев, , 18:04 — REGNUM В специальной военной операции России готовы принять участие 10-15 тысяч бойцов белорусских вооружённых сил. Об этом 24 ноября сообщил представитель генштаба ВСУ Алексей Громов.

Белорусские артиллеристы Mil.by

По его словам, которые приводит «Немецкая волна» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), готовность белорусов участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ обусловлена «высоким денежным обеспечением», однако способность белорусских частей проводить самостоятельные наступательные операции невысока из-за «низкого морально-психологического состояния».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжение военных действий со стороны киевского режима чревато полным его уничтожением.

Напомним, ранее Москва и Минск объявили о создании на белорусской территории совместной группировки войск. Официально в Белоруссию переброшено около девяти тысяч российских военнослужащих.

Киевский режим объявил о начале строительства фортификационных сооружений на белорусской границе. В свою очередь, белорусские власти заявляют о регулярных провокациях киевских боевиков в приграничной зоне.