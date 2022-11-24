Москва, , 17:52 — REGNUM Законопроект об упрощении передачи продукции военного назначения для его создания и модернизации в рамках гособоронзаказа правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается исключить из сферы действия федерального закона «О приватизации» отношения, возникающие при отчуждении вооружения, военной, специальной техники и других видов продукции военного назначения, и определить регулирование этих отношений в соответствии с иными федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.

Инициатива направлена на упрощение порядка передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов к нему, военной и специальной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства.

Кроме того, речь идет о передаче специального снаряжения личного состава военизированных организаций и нормативно-технической продукции на их производство и эксплуатацию.

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