Законопроект о повышенных выплатах при ЧП на производстве внесен в Госдуму

Москва, , 17:50 — REGNUM Законопроект об увеличении размера единовременной страховой выплаты в случае смерти в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Сейчас эта выплата на семью составляет 1 млн рублей и ее размер не менялся с 2014 года.

Вместе с тем, ряд законодательных актов предусматривают страховую выплату единовременного характера в случае смерти потерпевшего или кормильца в размере 2 млн рублей.

Законопроектом предлагается повысить сумму единовременной страховой выплаты до 2 млн рублей.