Харьков, Бывш. УССР, , 17:44 — REGNUM Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка, заявил 24 ноября «языковой омбудсмен» киевского режима Тарас Кремень.

Харьков (сс) Ekaterina Polischuk

За обращение к горожанам на русском языке в соцсетях и телеэфире Терехов должен будет заплатить 3400 гривен (около 5500 рублей).

Кроме того, Терехову запрещено вести на русском языке свои официальные страницы в социальных сетях. Этот запрет вступит в силу 4 декабря, если Терехов его не обжалует.

Как сообщалось ранее, 11 ноября киевский городской совет в рамках продолжения гонений на родной для большинства жителей территории б. УССР язык исключил русский из городских учебных программ дошкольного и среднего образования.