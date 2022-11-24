Харьков, Украина, 24 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка, заявил 24 ноября «языковой омбудсмен» киевского режима Тарас Кремень.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

За обращение к горожанам на русском языке в соцсетях и телеэфире Терехов должен будет заплатить 3400 гривен (около 5500 рублей).

Кроме того, Терехову запрещено вести на русском языке свои официальные страницы в социальных сетях. Этот запрет вступит в силу 4 декабря, если Терехов его не обжалует.

Как сообщалось ранее, 11 ноября киевский городской совет в рамках продолжения гонений на родной для большинства жителей территории б. УССР язык исключил русский из городских учебных программ дошкольного и среднего образования.