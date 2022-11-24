Киев, , 17:36 — REGNUM Киевский городской совет 24 ноября утвердил решение о присвоении бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звания почетного гражданина города, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Борис Джонсон Foreign and Commonwealth Office

Кличко пригласил Джонсона совершить новый визит в город для получения награды и в очередной раз поблагодарил его за «поддержку» киевского режима.

В период, когда Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании, Лондон передал Киеву значительные объемы вооружений, а также открыл на своей территории тренировочную базу для ВСУ.

Во время своего последнего к настоящему времени визита в Киев в августе 2022 года Джонсон (еще исполнявший обязанности премьера) заявил, что Киеву не нужно вести с Москвой никаких переговоров.