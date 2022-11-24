Учитель-доброволец из Кисловодска удостоен медали «За отвагу»
Учителя из Кисловодска наградили за мужество, проявленное в ходе СВО
Ставрополь,
24 ноября 2022, 17:28 — REGNUM В Кисловодске встретили вернувшегося из зоны СВО преподавателя школы №2 Александра Чанцова. Добровольно отправившийся выполнять задачи по защите интересов России учитель награжден медалью «За отвагу». Первым делом по возвращении он зашел в свою школу.
Медаль «За отвагу»
Георгий Долгопский
«Учащиеся и коллектив школы встретили с восхищением Александра Владимировича. Весь город гордится своим героем. Он является примером настоящего учителя», — рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
Александр Чанцов в течение 15 лет преподает ОБЖ и работает преподавателем-организатором. В ходе спецоперации на территории ЛНР он командовал артиллерийским взводом. Первое, что сделал учитель по прибытии домой, — навестил своих учеников. Рассказывая о том, как он бил врага на территории б. УССР, Чанцов отметил, что если потребуется, он готов снова встать в ряды защитников Родины.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.